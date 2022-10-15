В стране и мире Два человека ранены при обстреле ВСУ Донецка Игнат Далакян В ДНР сообщили, что ранены двое мужчин 1967 и 1974 года рождения. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: При обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками ранены два мирных жителя. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР. «Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Кировском районе города. По улице Петровского ранены двое мужчин, 1967 года рождения и 1974 года рождения», - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о погибшей женщине в Донецке в результате обстрелов ВСУ. Обстрел пришелся на улицу Петровского столицы ДНР. Украинские войска за сутки выпустили 208 единиц различных боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, ВСУ применили по трем направлениям республики артиллерию 155 и 152 миллиметра. Экспертное мнение и аналитика