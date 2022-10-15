Два человека ранены при обстреле ВСУ Донецка
При обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками ранены два мирных жителя. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Кировском районе города. По улице Петровского ранены двое мужчин, 1967 года рождения и 1974 года рождения», - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о погибшей женщине в Донецке в результате обстрелов ВСУ. Обстрел пришелся на улицу Петровского столицы ДНР.
Украинские войска за сутки выпустили 208 единиц различных боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, ВСУ применили по трем направлениям республики артиллерию 155 и 152 миллиметра.