ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Донецк, Макеевка и Ясиноватая в ДНР пострадали от украинского обстрела.
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Вооруженные формирования Украины атаковали территории Макеевки, Ясиноватой и Донецка. Об обстреле сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.
Согласно имеющимся в распоряжении ДНР сведениям, при нападении использовались снаряды 155-мм и 152-мм калибра. Соответствующую информацию обнародует RT.
Ранее ВСУ нанесли удары по инфраструктуре Запорожья. При помощи американской РСЗО HIMARS противник обстрелял гражданские объекты в городе Токмак.