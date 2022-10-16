Съемочная группа «Звезды» попала под мощный обстрел ВСУ вблизи линии соприкосновения

Журналистам «Звезды» также удалось по подземным ходам пробраться к позициям наших артиллеристов и увидеть, как атакуют врага с переднего края.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Машина мчит на предельно возможной скорости. Дороги и обочины испещрены кратерами воронок от снарядов. Съемочная группа «Звезды» в сопровождении военных идет напрямик. Вблизи линии соприкосновения мешкать нельзя. Проводник, боец с позывным «Фара», уточняет обстановку.

Финальный участок пути в прямой видимости националистов. И, похоже, появления автомобиля ВСУ ждали. Мина разрывается в считанных метрах от нашей машины. Осколками посекло корпус и пробило переднее колесо. К счастью, никого внутри не задело, но машину пришлось бросить и бежать в укрытие.

Журналисты едва успевают забежать в ближайший подвал. Сверху раздается мощный взрыв. На переднем крае все дороги под обстрелом. Противник сегодня очень активно работает артиллерией с самого утра. Стрельбу ВСУ ведут как из ствольной артиллерии, так и с использованием РСЗО. Огонь корректируют с беспилотников, жужжание которых периодически отчетливо слышно. Подземными ходами удается пробраться к позициям артиллеристов.

Расчет «Василька» - так называется 82-миллиметровый автоматический миномет - получил задачу нанести удар по укрепленной позиции националистов. Пара минут на расчеты и подготовку, и орудие готово к бою. Военнослужащие отработали по позициям ВСУ на глазах у нашей съемочной группы. Был обнаружен АГС, который в войсках прозвали «собакой» из-за характерного звука при стрельбе и за то, что он «прыгает» во время атаки.

Удар залпом по позициям врага. Разведка подтверждает попадание. Цель поражена, но даже до подтверждения, в этом здесь не было сомнений. Батарея под управлением молодого офицера с позывным «Вулкан» - одна из лучших во 2-м армейском корпусе. На фронт «Вулкан» пошел сам, подготовку на артиллериста проходил еще в ВУЗе, на военной кафедре. Теперь обучает тонкостям артиллерийской науки своих подчиненных.

На Лисичанском направлении бойцы 2-го армейского корпуса ежедневно отбивают атаки ВСУ. Причем, речь не только о масштабных действиях противника, но и о многочисленных диверсионно-разведывательных группах. Отличившихся бойцов прямо на передовой награждают медалями Жукова.

От наших позиций, до окопов противника тут не более пяти километров, а где-то и меньше трех. Однако именно здесь ВСУ не смогли продвинуться ни на километр. Украинские ДРГ ежедневно испытывают нашу оборону на прочность, но неизменно терпят поражение и несут потери. Жители Донбасса, взявшие в руки оружие, не уступят врагу и метра родной земли.