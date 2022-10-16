В Москве начались переговоры по зерновой сделке с представителями ООН

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В российской столице в эти минуты проходят переговоры по так называемой зерновой сделке между представителями России и Организации Объединенных Наций.

С российской стороны на переговорах присутствует замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. От ООН в Москву приехали замгенсекретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь конференции ООН по торговле Ребека Гринспан.

Ранее уже сообщалось о планируемом визите представителей ООН в Россию. Указывалось, что целью их визита является обсуждение сделки по зерну, а также экспорта продовольствия и удобрений из России.

Тогда же и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проводил телефонные переговоры со своим турецким коллегой - Хулуси Акаром. Стороны также обсуждали реализацию проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с выполнением договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Позднее Россия направила в ООН претензии по выполнению соглашения по зерновой сделке через Черное море. Россия готовится отклонить продление сделки в случае, если ее требования не будут соблюдены.