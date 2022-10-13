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РФ направила в ООН претензии в связи с продуктовой сделкой

Марина Крижановская
19:27 13.10.2022
Дипломат отметил, что сделка должна быть равноправной, справедливой и «справедливо выполняться всеми сторонами».
РФ направила в ООН претензии в связи с продуктовой сделкой
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Российская сторона направила ООН свои претензии насчет соглашения по зерновой сделке через Черное море. Также Россия готовится отклонить продление сделки в случае, если ее требования не будут соблюдены.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Его слова приводит агентство Reuters.

«Если мы увидим, что с российской стороны сделки ничего не происходит - экспорт российского зерна и удобрений, - то извините, нам придется посмотреть на это по-другому», - сообщил российский дипломат.

Гатилов добавил, что Россия направила 12 октября изложение списка жалоб. Представители ООН должны прибыть в Москву в воскресенье, чтобы обсудить продление соглашения.

«Есть такая возможность. Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами», - подчеркнул постпред РФ при ООН.

Ранее сообщалось, что представители ООН Мартин Гриффитс и Ребека Гринспан обсудят с российскими коллегами зерновую сделку, а также экспорт продовольствия и удобрений из России. Они должны прибыть в российскую столицу в воскресенье, 16 октября.

Также и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсуждал вопрос зерновой сделки со своим турецким коллегой. Тогда Шойгу и Акар рассмотрели реализацию проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с выполнением договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

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