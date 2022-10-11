Представители ООН посетят Москву для обсуждения зерновой сделки

Мартин Гриффитс и Ребека Гринспан обсудят с российскими представителями зерновую сделку, а также экспорт продовольствия и удобрений из России.

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Представитель Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и руководитель Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан посетят Москву в воскресенье, 16 октября.

Сообщается, что целью их визита является обсуждение сделки по зерну, а также экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит РИА Новости.

«Замгенсека Гриффитс и госпожа Гринспан поедут в Москву в воскресенье. Они выслушают российских партнеров. Фокус поездки - на продлении и расширении зерновой сделки и содействии экспорту российского зерна и удобрений», - цитирует агентство Дюжаррика.

Немногим ранее президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Целью встречи послужила ситуация с Запорожской АЭС. Глава России подчеркнул, что Москва открыта к решению всех вопросов.