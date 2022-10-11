Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине и в Сирии
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой - Хулуси Акаром.
Представители оборонных ведомств России и Турции обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также вопросы региональной безопасности и ситуации на Украине и в Сирии.
Как сообщает Минобороны России, Шойгу и Акар рассмотрели реализацию проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с выполнением договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Турецкая сторона подтвердила готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем. Вместе с тем была отмечена важность взаимодействия по предотвращению террористической угрозы на территории Сирии. Подтверждена готовность к соблюдению всех достигнутых по данному вопросу договоренностей.
Немногим ранее стало известно, что с официальным визитом по вопросу зерновой сделки и экспорту удобрений из России посетят Москву замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Их визит планируется в воскресенье, 16 октября.