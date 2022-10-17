Борьба за выживание: почему энергетика Евросоюза оказалась в руинах

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Энергетика Евросоюза буквально в руинах. Санкционная политика и череда аварий на важнейших энергетических магистралях грозит превратить в такие же замерзшие руины и саму Европу. Новая холодная реальность заставляет европейцев бороться за выживание.

По всей Европе на автозаправки ведут многокилометровые пробки. Во Франции из за дефицита топлива введен лимит на бензин. Залить можно не более 30 литров в одну машину. На въезде на заправку полиция проверяет баки автомобилей. Но как же некогда процветающая Европа смогла прийти к такому плачевному состоянию? Виной всему долгие годы ошибочной политики в области энергетики. А санкционная линия последних месяцев и попытки ввести «ценовой потолок» лишь добили и без того ослабленный европейский рынок. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на «Российской энергетической неделе».

«Приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана: «Если вы хотите создать дефицит, например помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое - с нефтью или газом», - конец цитаты», - сказал президент.

Но одних санкций Западу будто было мало. Череда диверсий и таинственным образом совпавших с ними неполадок на ключевых углеводородных магистралях загоняют не только энергетику, но саму экономику Европы в могилу. И у такого положения дел есть явные выгодоприобретатели.

«Кто стоит за диверсией на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. И конечно, тот, кто технически - хочу это подчеркнуть - технически способен устроить такие взрывы. Ну а выгодоприобретатели, бенефициары, и так понятны. Думаю, что здесь особенно не нужно вдаваться в детали, ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши, по территории Украины, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам. Как в приличных компаниях говорят, highly likely, все понятно», - объяснил Путин.

Казалось, что масштаб и критичность диверсии обеспечит ее скорейшее расследование. Но нет. Российских следователей не допускают к месту происшествия. А Швеция, Германия и Дания откладывают расследование под надуманными предлогами: то не могут определиться, готовы ли они сотрудничать, то сомневаются, не помешают ли следствию вдруг обнаружившиеся под водой мины времен Второй мировой. Впрочем, возможно, начать расследование им попросту не разрешают. Вашингтон не раз давал понять, что наши экспортные артерии ему - как кость в горле. И у возглавляемого Соединенными Штатами блока НАТО есть огромный опыт в проведении диверсий на газопроводах. Еще в 2015 году они фактически были пойманы за руку, что не дало им довести задуманное до конца.

«6 ноября 2015-го года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток-1" был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин. Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода, у одной из них. Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы. Транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, была возобновлена. НАТО заявило, что подводный взрыватель потерялся на учениях», - говорит Сергей Куприянов.

Теперь Европа чисто физически не сможет получать газ из России. Соединенные Штаты фактически монополизировали европейский рынок энергоносителей. Но так ли надежен этот поставщик, который все таки смог стать единственным?

«Риски заключаются в том, что все это очень нестабильно, и любые поставки могут «уплыть» в другие регионы мира. И мы это, кстати, наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предложили большую цену в другом месте. При этом интересы европейских покупателей игнорировались. Хочу напомнить также, кто тогда пришел на помощь Европе и направил поставки, дополнительные поставки газа на европейский рынок, Россия. Однако руководители этих стран предпочитают не вспоминать об этом», - указал Путин.

Россия и сейчас могла бы решить большую часть проблем европейцев. Даже после санкций и диверсий Москва не отказывается от диалога. Но западные политики предпочитают заморозить собственных граждан, лишь бы не открывать «Северный поток - 2».

О том, как Европа начала бить тревогу перед зимним сезоном из-за энергокризиса и какие выходы будут искать западные страны - смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».