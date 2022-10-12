Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен

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Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и продавать газ по ценам, которые устанавливают другие страны, в частности западные. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии Российской энергетической недели.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», - заявил Путин.

Президент также отметил, что Россия готова совершать поставки энергоресурсов в Европу, но европейцы не хотят их покупать. Тем не менее, РФ всегда готова к торговле.