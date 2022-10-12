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Путин заявил, что ряд участников энергорынка уничтожают инфраструктуру конкурентов и ведут подрывную деятельность

Елизавета Потейчук
13:48 12.10.2022
Российский лидер указал, что некоторые участники энергорынка применяют дискриминацию по отношению к конкурентам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что отдельные участники энергетического рынка ведут откровенную подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. По его словам, они применяют дискриминацию по отношению к конкурентам, и сослался на диверсию на газопроводах «Северный поток».

«Мировая экономика в целом, ТЭК, переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно геополитическими амбициями», - сказал глава государства в ходе «Российской энергетической недели».

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.

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