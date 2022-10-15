«Уничтожит всю жизнь»: Маск призвал землян прекратить целиться в себя ядерным оружием
Бизнесмен и миллиардер из США Илон Маск предположил, что было бы неплохо, если бы население Земли перестало нацеливать на себя ядерное оружие. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», - заявил миллиардер.
Он также указал на хронологию ядерных угроз, отметив, что в нынешнее время наблюдается самый высокий за шесть десятилетий риск применения ядерного оружия.
«Каждый год существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», - написал Маск.
Маск уже затрагивал данную тему, заявив, что риски ядерного конфликта возрастают. Так он ответил подписчику в Twitter, который размышлял о шансах неминуемой глобальной войны.
Немногим ранее в одном из авторитетных американских изданий Илону Маску предрекли травлю из-за слов про Украину. Тогда Маск предлагал план по деэскалации ситуации на Украине. Он выдвинул идею закрепить за страной нейтральный статус, признать Крым российским и провести новые референдумы в Донбассе под контролем ООН.