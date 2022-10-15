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«Уничтожит всю жизнь»: Маск призвал землян прекратить целиться в себя ядерным оружием

Марина Крижановская
20:56 15.10.2022
Бизнесмен из США отметил, что в настоящее время наблюдается самый высокий за 60 лет риск применения ядерного оружия.
«Уничтожит всю жизнь»: Маск призвал землян прекратить целиться в себя ядерным оружием
© Фото: www.imago-images.de Globallookpress
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Бизнесмен и миллиардер из США Илон Маск предположил, что было бы неплохо, если бы население Земли перестало нацеливать на себя ядерное оружие. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», - заявил миллиардер.

Он также указал на хронологию ядерных угроз, отметив, что в нынешнее время наблюдается самый высокий за шесть десятилетий риск применения ядерного оружия.

«Каждый год существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», - написал Маск.

Маск уже затрагивал данную тему, заявив, что риски ядерного конфликта возрастают. Так он ответил подписчику в Twitter, который размышлял о шансах неминуемой глобальной войны.

Немногим ранее в одном из авторитетных американских изданий Илону Маску предрекли травлю из-за слов про Украину. Тогда Маск предлагал план по деэскалации ситуации на Украине. Он выдвинул идею закрепить за страной нейтральный статус, признать Крым российским и провести новые референдумы в Донбассе под контролем ООН.

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