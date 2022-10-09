Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет
Ранее он предлагал признать Крым российским.
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что риски ядерного конфликта возрастают. Это он заявил в ответ подписчику в Twitter, который размышлял о шансах неминуемой глобальной войны.
«Вероятность ядерной войны стремительно растет», - написал Илон Маск.
Напомним, в понедельник Илон Макс предложил план по деэскалации ситуации на Украине. Усомнившись в победе Киева на поле боя, он предложил закрепить за страной нейтральный статус, признать Крым российским и провести новые референдумы в Донбассе под контролем ООН.
Слова Илона Маска ожидаемо вызвали бурную реакцию в Киеве. Так, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал американского миллиардера.