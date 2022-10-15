The American Thinker: Илону Маску предрекли травлю из-за слов про Украину

Так, по словам обозревателя, Маска начали обвинять во всем подряд, включая расизм.

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Миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подвергается травле и клевете за свои взгляды, как когда-то 45-ый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.

Как отметил автор статьи, травле Илон Маск подвергся из-за планов о приобретении Twitter и из-за своих заявлений, включая те, которые касаются Украины.

«Либералы испугались потери своего основного инструмента - манипуляции. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь "масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия"», - написал обозреватель.

Так, по словам Лаада, Маска начали обвинять во всем подряд, включая расизм. Некоторые начали говорить, что он якобы придерживается идеологии превосходства белых, как пишет автор статьи.

«Атаки СМИ на Маска были просто угрозами. А вот федеральное расследование будет равносильно настоящему преследованию. Не удивляйтесь, если кто-то потребует провести еще одно расследование, чтобы выяснить связи Маска с Путиным», - добавил он.

Ранее на телеканале «Звезда» рассказали как на Украине перестали доверять Илону Маску. Спутники раздавали Интернет украинским военным в Мариуполе, и связь использовалась ими не только для общения с семьей и близкими, а теперь в Одессе убирают лицо Илона Маска с плакатов о звездах, поддерживающих Украину.

До этого агентство Reuters сообщало, что американский предприниматель находится под следствием в связи со сделкой по приобретению Twitter.