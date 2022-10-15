Горадминистрация Киева сообщила о воздушной тревоге

© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Киеве в очередной раз была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в городской администрации.

«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие!», - сообщается в Telegram-канале администрации.

Ранее украинский телеканал «Пятый» сообщил, что по всей территории Украины звучит воздушная тревога. Городская администрация Киева, в частности, проинформировала о воздушной тревоге в городе.

Напомним, 10 октября советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремели взрывы. При этом, по его словам, один из взрывов прогремел рядом с офисом Службы безопасности Украины.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.