В МВД Украины сообщили о взрыве вблизи здания СБУ в Киеве

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремели взрывы. При этом, по его словам, один из взрывов прогремел рядом с офисом Службы безопасности Украины. При этом неподалеку находится и офис Владимира Зеленского.

Об этом Геращенко написал у себя в Twitter. Вместе с тем поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе и Львове.

Ранее в ФСБ России проинформировали, что с начала октября значительно увеличилось количество обстрелов украинскими вооруженными формированиями приграничной территории РФ в Брянской, Курской и Белгородской областях. Затем в Минске заявили, что украинцы взорвали практически все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией.