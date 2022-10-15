Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

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По всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Пятый». Городская администрация Киева, в частности, проинформировала о воздушной тревоге в городе.

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«Воздушная тревога раздается по всей Украине. Позаботьтесь о собственной безопасности», - говорится в сообщении в Telegram.

Напомним, 10 октября советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремели взрывы. При этом, по его словам, один из взрывов прогремел рядом с офисом Службы безопасности Украины.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.