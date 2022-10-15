Под Киевом взрыв нанес тяжелые повреждения энергообъекту

Жителей призвали экономить энергию по вечерам и готовиться к веерным отключениям.

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Энергетический объект в Киевской области получил тяжелые повреждение в результате взрыва утром в субботу. Об этом сообщает компания «Укрэнерго».

«Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые повреждения», - говорится в соцсетях компании.

На данный момент сотрудники работают над восстановлением электроснабжения. Жителей призвали экономить энергию по вечерам и готовиться к веерным отключениям.

Ранее украинский телеканал «Пятый» сообщил, что по всей территории Украины звучит воздушная тревога. Городская администрация Киева, в частности, проинформировала о воздушной тревоге в городе.

Напомним, 10 октября советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева прогремели взрывы. При этом, по его словам, один из взрывов прогремел рядом с офисом Службы безопасности Украины.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.