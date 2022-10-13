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Российский посол посетил в тюрьме США Виктора Бута

Анастасия Бобылева
01:09 13.10.2022
По сообщению дипведомства, Антонов заверил заключенного, что дипломаты будут делать все для его возвращения в РФ.
Российский посол посетил в тюрьме США Виктора Бута
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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В посольстве РФ в Вашингтоне рассказали о посещении российским дипломатом Анатолием Антоновым заключенного Виктора Бута. Российский предприниматель Виктор Бут был осужден в 2012 году в США за якобы подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма.

«В первую очередь визит имеет своей целью показать поддержку Россией нашего соотечественника», - передает слова дипломата РИА Новости.

Как уточняет дипведомство, во время визита Антонов заверил Бута, что российские дипломаты будут делать все для его скорейшего возвращения на родину. Сам заключенный, по словам посла, очень надеется вернуться в Россию. Его моральное и физическое состояние Антонов оценил как положительное, но отметил, что из-за недостатка общения Бут начал забывать русские слова.

США и Россия сейчас ведут переговоры об обмене заключенными. В диалоге звучат имена американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана и россиянина Виктора Бута.

В мае власти США отказали Виктору Буту и другому российскому заключенному Роману Селезневу в предоставлении медпомощи, несмотря на проблемы россиян со здоровьем. В посольстве РФ отказ назвали неприемлемым и подчеркнули, что Соединенные Штаты не соблюдают своих обязательств.

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