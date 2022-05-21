В посольстве РФ назвали неприемлемым отказ США в медпомощи Селезневу и Буту

По словам сотрудников дипведомства, россиянам отказывали в медицинской помощи на протяжении нескольких месяцев.

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Власти США отказали в предоставлении медпомощи заключенным на территории Штатов россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, несмотря на проблемы со здоровьем. В ответ на это российские дипломаты в США заявили, что подобное равнодушие недопустимо.

«Хотели бы подчеркнуть обязательство Соединенных Штатов в отношении находящихся на их территории заключенных росграждан», - подчеркнули дипломаты в Telegram-канале.

Сотрудники дипведомства призвали оказать всю необходимую помощь россиняам. Также дипломаты отметили, что просьбы заключенных Бута и Селезнева оказать медпомощь игнорируются на протяжении уже нескольких месяцев.

Напомним, российского предпринимателя Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Виктор Бут свою вину отрицает.

Романа Селезнева американские спецслужбы задержали на Мальдивах в 2014 году. В Штатах его обвинили в кибермошенничестве и приговорили к 27 годам лишения свободы.