В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В посольстве РФ назвали неприемлемым отказ США в медпомощи Селезневу и Буту

Виктория Ивашечкина
05:32 21.05.2022
По словам сотрудников дипведомства, россиянам отказывали в медицинской помощи на протяжении нескольких месяцев.
В посольстве РФ назвали неприемлемым отказ США в медпомощи Селезневу и Буту
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Власти США отказали в предоставлении медпомощи заключенным на территории Штатов россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, несмотря на проблемы со здоровьем. В ответ на это российские дипломаты в США заявили, что подобное равнодушие недопустимо.

«Хотели бы подчеркнуть обязательство Соединенных Штатов в отношении находящихся на их территории заключенных росграждан», - подчеркнули дипломаты в Telegram-канале

Сотрудники дипведомства призвали оказать всю необходимую помощь россиняам. Также дипломаты отметили, что просьбы заключенных Бута и Селезнева оказать медпомощь игнорируются на протяжении уже нескольких месяцев.

Напомним, российского предпринимателя Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Виктор Бут свою вину отрицает.

Романа Селезнева американские спецслужбы задержали на Мальдивах в 2014 году. В Штатах его обвинили в кибермошенничестве и приговорили к 27 годам лишения свободы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Российские военнослужащие доставили гумпомощь в один из поселков ЛНР
03:15 В стране и мире
Reuters: Германия и Италия разрешили своим компаниям открыть рублевые счета для покупки газа
00:24 В стране и мире
Глава МИД Венгрии предрек уничтожение экономики без российской нефти
22:28 Армия
Видео
Опубликованы кадры выхода последней группы боевиков с «Азовстали»
21:53 Армия
Видео
МО РФ: последняя группировка «Азова»* состояла из 531 боевика, всего сдались 2439 националистов
Популярное
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.