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В Южной Корее сообщили о запуске КНДР двух баллистических ракет

Марина Крижановская
02:29 01.10.2022
Были произведены пуски баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
В Южной Корее сообщили о запуске КНДР двух баллистических ракет
© Фото: 2lt. William Collette ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Корейская Народно-Демократичекая Республика провела очередные пуски двух баллистических ракет. Они были осуществлены рано утром в субботу недалеко от ее столицы. Об этом сообщает южнокорейская сторона.

«Северная Корея провела пуски двух баллистических ракет малой дальности в районе города Сунан под Пхеньяном», - сообщает местное информагентство Yonhap.

Отмечается, что данный запуск ракет совпал с празднованием в Южной Корее Дня вооруженных сил. В Сеуле пытаются установить высоту, скорость и дальность запущенных КНДР ракет.

Чуть ранее Южная Корея информировала о запуске 29 сентября Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. До этого КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету 25 сентября.

Тогда же сообщалось, что военные Южной Кореи выразили готовность отвечать на провокации КНДР совместно с США. В заявлении южнокорейских военных указывается, что вооруженные силы в рамках тесного сотрудничества с США продолжат поддерживать твердую готовность «ответить на любую провокацию со стороны Северной Кореи».

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