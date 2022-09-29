В стране и мире Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Ирина Елагина По данным СМИ, Северная Корея провела испытания баллистической ракеты 29 сентября. © Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: По данным агентства Yonhap, Северная Корея провела испытания баллистической ракеты 29 сентября. «Северная Корея запустила баллистическую ракету в Восточное море», - сообщило крупнейшее информационное агентство КНДР ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Собеседник агентства уточнил, что запуск плановый и свидетельствует об укреплении обороноспособности страны. «Было бы хорошо понять, что Северная Корея продолжает разрабатывать оружие и проводить испытательные стрельбы в соответствии со своими планами или графиками, чтобы укрепить свой потенциал национальной обороны», - цитирует военного чиновника СМИ. Северная Корея проводит ракетные испытания с 25 сентября с использованием ракет разной дальности. По сведениям Yonhap, «все ракеты полетели в сторону Восточного моря, где Южная Корея и США проводят совместные военно-морские учения». Напомним, что ранее КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика