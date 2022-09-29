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Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ирина Елагина
15:19 29.09.2022
По данным СМИ, Северная Корея провела испытания баллистической ракеты 29 сентября.
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress
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По данным агентства Yonhap, Северная Корея провела испытания баллистической ракеты 29 сентября. 

«Северная Корея запустила баллистическую ракету в Восточное море», - сообщило крупнейшее информационное агентство КНДР ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Собеседник агентства уточнил, что запуск плановый и свидетельствует об укреплении обороноспособности страны.

«Было бы хорошо понять, что Северная Корея продолжает разрабатывать оружие и проводить испытательные стрельбы в соответствии со своими планами или графиками, чтобы укрепить свой потенциал национальной обороны», - цитирует военного чиновника СМИ.

Северная Корея проводит ракетные испытания с 25 сентября с использованием ракет разной дальности. По сведениям Yonhap, «все ракеты полетели в сторону Восточного моря, где Южная Корея и США проводят совместные военно-морские учения».

Напомним, что ранее КНДР официально провозгласила себя ядерным государством.

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