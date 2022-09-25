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Военные Южной Кореи выразили готовность отвечать на провокации КНДР совместно с США

Анна Касаткина
07:54 25.09.2022
Стороны подробно обсудили ситуацию и подтвердили намерение укрепить оборонительную готовность объединенных сил.
Военные Южной Кореи выразили готовность отвечать на провокации КНДР совместно с США
© Фото: South Korea Defense Ministry, KeystonePressAgency, globallookpress
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Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гем обсудил запуск баллистической ракеты КНДР с командующим объединенными войсками США и Южной Кореи на Корейском полуострове Полом ЛаКамера. Об этом говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что совещание прошло сразу после пуска северокорейской ракеты.

Стороны подробно обсудили ситуацию и подтвердили намерение укрепить оборонительную готовность объединенных сил, в том числе с помощью совместных морских учений. В заявлении южнокорейских военных указывается, что вооруженные силы в рамках тесного сотрудничества с США продолжат поддерживать твердую готовность «ответить на любую провокацию со стороны Северной Кореи».

Военные КНДР ранее выполнили успешный пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В этом году Северная Корея 17 раз запускала баллистические и дважды - крылатые ракеты.

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