КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Сообщается, что южнокорейские военные анализируют тактико-технические характеристики ракеты и параметры ее полета.

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Военные Северной Кореи осуществили успешный пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Сообщение об этом распространило агентство Yonhap, со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного (Японского) моря», - приводит Yonhap сообщение южнокорейских военных.

Сейчас военные анализируют такие характеристики, как дальность, высота и скорость полета ракеты. По сообщениям агентства, в этом году КНДР 17 раз запускала баллистические и дважды крылатые ракеты.

В начале сентября власти КНДР приняли закон, закрепляющий за официальным Пхеньяном право превентивного ядерного удара по противнику, если угроза для страны неизбежна. В законе особо подчеркивается, что единоличным правом применения ядерного оружия обладает северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В соответствии с новым законом, Пхеньян не будет распространять и передавать другим странам свое ядерное оружие и технологии его производства. Ким Чен Ын также исключил любые варианты денуклеаризации КНДР. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия и продолжит укреплять свою боеготовность в этой сфере, подчеркнул он.