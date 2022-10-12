Сухопутная дорога в Крым: кадры движения грузовой колонны через новые территории России

Пока что в связи с украинским терактом на Крымском мосту и принятыми мерами безопасности грузовые автомобили не могут заезжать на него.

© Видео: ГИБДД Крыма © Фото: ГИБДД Крыма

ГИБДД Крыма предоставило кадры движения грузовой колонны через новые регионы России.

Пока что в связи с украинским терактом на Крымском мосту и принятыми мерами безопасности грузовые автомобили не могут заезжать на него.

К счастью, стараниями российских войск и волей местного населения Россия приросла рядом новых регионов - и теперь снабжать Крым товарами можно и по сухопутному пути.

Грузовую колонную сопровождают патрульные машины ДПС, обеспечивая безопасность и порядок в ее движении.

Ранее корреспондент «Звезды» посетила пункт назначения повредившей Крымский мост фуры.