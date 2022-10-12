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Сухопутная дорога в Крым: кадры движения грузовой колонны через новые территории России

Тимур Шерзад
16:22 12.10.2022
Пока что в связи с украинским терактом на Крымском мосту и принятыми мерами безопасности грузовые автомобили не могут заезжать на него.
© Видео: ГИБДД Крыма © Фото: ГИБДД Крыма
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ГИБДД Крыма предоставило кадры движения грузовой колонны через новые регионы России. 

Пока что в связи с украинским терактом на Крымском мосту и принятыми мерами безопасности грузовые автомобили не могут заезжать на него.

К счастью, стараниями российских войск и волей местного населения Россия приросла рядом новых регионов - и теперь снабжать Крым товарами можно и по сухопутному пути. 

Грузовую колонную сопровождают патрульные машины ДПС, обеспечивая безопасность и порядок в ее движении. 

Ранее корреспондент «Звезды» посетила пункт назначения повредившей Крымский мост фуры. 

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