Сухопутная дорога в Крым: кадры движения грузовой колонны через новые территории России
Пока что в связи с украинским терактом на Крымском мосту и принятыми мерами безопасности грузовые автомобили не могут заезжать на него.
© Видео: ГИБДД Крыма © Фото: ГИБДД Крыма
ГИБДД Крыма предоставило кадры движения грузовой колонны через новые регионы России.
Пока что в связи с украинским терактом на Крымском мосту и принятыми мерами безопасности грузовые автомобили не могут заезжать на него.
К счастью, стараниями российских войск и волей местного населения Россия приросла рядом новых регионов - и теперь снабжать Крым товарами можно и по сухопутному пути.
Грузовую колонную сопровождают патрульные машины ДПС, обеспечивая безопасность и порядок в ее движении.
Ранее корреспондент «Звезды» посетила пункт назначения повредившей Крымский мост фуры.