Устранить любые повреждения: кадры работ на Крымском мосту с моря

Во время ремонта у моста дежурит береговая охрана и Росгвардия, чтобы предотвратить любые попытки приблизиться к объекту.

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Корреспондент телеканала «Звезда» Виктория Косогляденко осмотрела поврежденный сегмент Крымского моста со стороны моря. На данный момент идут не только восстановительные работы - эксперты осматривают мост на предмет повреждений, которые могут быть незаметны невооруженным глазом.

«Параллельно с ремонтом продолжается экспертиза - оценка конструкций, которые могли получить скрытые повреждения от взрыва. Продолжаются и подводные работы - в проливе дежурит водолазный катер, а водолазы совершают по несколько погружений в день и обследуют опоры из-под воды», - рассказала корреспондент.

Раньше подойти с воды к поврежденной части моста мешали погодные условия - последние несколько дней в проливе действовало штормовое предупреждение, даже плавучие краны не могут пока приступить к работе. В такой ситуации два крана отходят на максимальное удаление от моста.

«Вдоль моста по обе стороны есть зона транспортной безопасности - чуть больше километра. Здесь постоянно дежурят катера береговой охраны и Росгвардии, чтобы препятствовать любым попытками приблизиться к мосту», - рассказала корреспондент.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. За рулем фуры находился 51-летний Махир Юсубов, машина зарегистрирована на его племянника. Частично обрушились два автомобильных пролета, и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. В ходе совещания он заявил, что повреждение опоры моста будет устранено к концу недели, а два пролета железнодорожного полотна, предварительно, потребуется заменить.