Корреспондент «Звезды» посетила пункт назначения взорвавшей Крымский мост фуры

Адреса в документах, были указаны для того, чтобы у водителя грузовика не возникало лишних вопросов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Накладная, по адресам которой должен быть следовать грузовик, взорвавший Крымский мост, привела съемочную группу «Звезды» на один из перевалочных пунктов. Фура сюда никогда не приезжала - адрес был подставной, чтобы водитель не подозревал, что везет инструмент террористов.

«Куда-то сюда должна была приехать красная фура из Армавира, но здесь ее не ждали. Судя по всему, это подставной адрес - пункт назначения назначили лишь для того, чтобы у водителя не возникало лишних вопросов. Ведь организаторы использовали его вслепую и знали, что грузовик сюда не доедет», - рассказал корреспондент.

Работники пункта также ничего не знают о злополучной красной фуре - о ней они узнали лишь в новостях, а вживую грузовик никто не видел.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили, что организатором взрыва, в частности, стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.