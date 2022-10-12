Корреспондент «Звезды» посетила пункт назначения взорвавшей Крымский мост фуры
Накладная, по адресам которой должен быть следовать грузовик, взорвавший Крымский мост, привела съемочную группу «Звезды» на один из перевалочных пунктов. Фура сюда никогда не приезжала - адрес был подставной, чтобы водитель не подозревал, что везет инструмент террористов.
«Куда-то сюда должна была приехать красная фура из Армавира, но здесь ее не ждали. Судя по всему, это подставной адрес - пункт назначения назначили лишь для того, чтобы у водителя не возникало лишних вопросов. Ведь организаторы использовали его вслепую и знали, что грузовик сюда не доедет», - рассказал корреспондент.
Работники пункта также ничего не знают о злополучной красной фуре - о ней они узнали лишь в новостях, а вживую грузовик никто не видел.
Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили, что организатором взрыва, в частности, стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.