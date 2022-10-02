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Не скрывая эмоций: как жители ЛДНР, Херсона и Запорожья встретили вступление в состав РФ

Виталий Акиньшин
18:58 02.10.2022
С каждым таким актом терроризма, киевский режим лишь подтверждает, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали абсолютно правильный выбор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Последние несколько секунд тысячи местных жителей в центре Луганска ожидали подписание договора о присоединении к России затаив дыхание. Несколько секунд, плюс восемь долгих лет украинского террора. И вот уже гимн России возвещает о начале новой жизни, в обновленной, большой стране.

На центральной площади Луганска волонтеры раздают листки с текстом российского гимна, но большая часть жителей ЛНР, уже давно знает его наизусть. А вот флаги России буквально нарасхват.

Много лет, говорят жители Луганска, они мечтали об этом дне. Мечтали под обстрелами украинских карателей. Мечтали, когда провожали на передовую своих родных, друзей и знакомых, когда оплакивали гибель многих из них. И сейчас у многих снова на глазах слезы.

«Низкий всем россиянам, Владимиру Путину, всем кто за нас - поклон», - поделился своими эмоциями житель Луганска Аркадий.

Легендарный мемориал «Саур-могила» в Донецкой Народной Республике - место, где советские воины в июле-августе 1943 года вели тяжелейшие бои с танковыми ордами Манштейна. Место, где спустя, почти 80-лет, в июле-августе 2014, уже против укронацистов героически сражались ополченцы Донбасса. После восстановления памятника, и это уже новая традиция республики, все самые торжественные мероприятия проводятся именно здесь. Этот день, говорят местные жители, они выстрадали. И, теперь, появилась надежда.

«Надеемся что после вступление в РФ наши дети наконец-то смогут жить счастливо! Я жду Мира, жду победы! За Россию за победу!!!», - поделился житель Донецка.

Несколько сотен жителей Херсона собрались у памятника русскому полководцу Александру Суворову, чтобы всем вместе отметить исторический момент вхождения Херсонской области с состав России.

Еще за несколько часов до подписания исторического документа, в ночь на 30 сентября, ВСУ ударили из HIMARS по жилым кварталам Херсона. Один из снарядов попал в дом, где проживал первый заместитель главы военно-гражданской администрации региона Алексей Катериничев. От тяжелых ранений, он скончался на месте. Накануне, президент Российской Федерации Владимир Путин, присвоил Алексею Катериничеву звание героя России, посмертно. Впрочем, никакие откровенно террористические акты Киевского режима уже не смогли повлиять на ход истории, которую сейчас пишут сами жители Херсонской области.

Домой, на этой неделе вернулась и Запорожская область. До полного освобождения от националистов, временно столицей региона, станет Мелитополь. И слово «временно» здесь ключевое, говорят жители освобожденной части Запорожья. Здесь, также укронацисты попытались запугать простых граждан. За несколько часов до подписания, Киев совершил чудовищный, по своей жестокости теракт.

Ранним утром 30 сентября под Энергодаром колонна беженцев пыталась выехать на контролируемую российской стороной сторону. Выезжали на микроавтобусах и частных автомобилях, со всеми опознавательными знаками. ВСУ прицельно ударили по колонне тяжелым вооружением. Десятки погибших и раненых, среди которых женщины и дети.

«Растет число запорожцев, пострадавших в результате теракта боевиков Зеленского. Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и 1 ребенок», - рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

С каждым таким актом терроризма, киевский режим лишь подтверждает, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали абсолютно правильный выбор.

Более подробно о том, как народ Донбасса и освобожденных территорий встретили решение о вхождении их в состав Российской Федерации, а также как прошли референдумы в материалах Виталия Акиньшина.

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