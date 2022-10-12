Путин передал дочери Ольги Качуры Звезду Героя

Президент отметил, что за время командования в подразделении Качуры не было потерь.

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Президент России Владимир Путин передал дочери полковника Народной милиции ДНР Ольги Качуры Елене Карабет Звезду Героя РФ, которая была присвоена посмертно. Президент отметил лучшие качества командующего и ее важность для Донбасса.

«Отдаю вам государственную награду России, Звезду Героя, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным, абсолютно знаковым для Донбасса, для Донецкой Республики. И прежде всего ее очень многие любили, уважали. И, что особенно важно, как видно из документов, за время ее командования соответствующим подразделением в нем не было потерь. К сожалению, саму ее уберечь не удалось. Я хочу, чтобы эта ее награда хранилась у вас, в вашей семье», - сказал Путин.

О гибели Качуры стало известно в начале августа. Широкой общественности она известна по позывному Корса. Она была командиром реактивного артдивизиона. Мэр Горловки Иван Приходько назвал гибель Корсы невосполнимой утратой для жителей города.

Во время церемонии прощания с Качурой ВСУ обстреляли место церемонии. Под обстрел попала и съемочная группа «Звезды».