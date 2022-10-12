Путин передал дочери Ольги Качуры Звезду Героя
Президент России Владимир Путин передал дочери полковника Народной милиции ДНР Ольги Качуры Елене Карабет Звезду Героя РФ, которая была присвоена посмертно. Президент отметил лучшие качества командующего и ее важность для Донбасса.
«Отдаю вам государственную награду России, Звезду Героя, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным, абсолютно знаковым для Донбасса, для Донецкой Республики. И прежде всего ее очень многие любили, уважали. И, что особенно важно, как видно из документов, за время ее командования соответствующим подразделением в нем не было потерь. К сожалению, саму ее уберечь не удалось. Я хочу, чтобы эта ее награда хранилась у вас, в вашей семье», - сказал Путин.
О гибели Качуры стало известно в начале августа. Широкой общественности она известна по позывному Корса. Она была командиром реактивного артдивизиона. Мэр Горловки Иван Приходько назвал гибель Корсы невосполнимой утратой для жителей города.
Во время церемонии прощания с Качурой ВСУ обстреляли место церемонии. Под обстрел попала и съемочная группа «Звезды».