Politicco: данные США о причастности Киева к убийству Дугиной являются предостережением Украине

«Представители США были в ярости, когда украинцы в августе подорвали в Москве машину, убив дочь известного русского аналитика (Александра Дугина. - Прим. ред.). Публикация данной информации служит предупреждением Украине впредь не прибегать к подобным провокационным действиям, сообщают источники», - говорится в газете .

Американские СМИ опубликовали информацию о том, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной может быть причастен официальный Киев. Обнародование этих данных может служить предупреждением Украине, считает газета Politico.

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