Politicco: данные США о причастности Киева к убийству Дугиной являются предостережением Украине
Американские СМИ опубликовали информацию о том, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной может быть причастен официальный Киев. Обнародование этих данных может служить предупреждением Украине, считает газета Politico.
«Представители США были в ярости, когда украинцы в августе подорвали в Москве машину, убив дочь известного русского аналитика (Александра Дугина. - Прим. ред.). Публикация данной информации служит предупреждением Украине впредь не прибегать к подобным провокационным действиям, сообщают источники», - говорится в газете.
Дарья Дугина была убита 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. Исполнитель преступления, по словам ФСБ, гражданка Украины Наталья Вовк. По версии следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы.