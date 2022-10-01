Оружие, навыки, экипировка: как прошла проверка министром Шойгу размещенных в «Патриоте» мобилизованных

Мобилизованные проходят строевую и тактическую подготовку, во время которой изучают приемы передвижения по полю боя, учатся занимать выгодные огневые позиции.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверили условия проживания, экипировку и боеподготовку мобилизованных, размещенных на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и центра «Аванград» в Алабино.

Прямо на плацу центра Шойгу осмотрел экипировку и оружие призванных из запаса. Они получили современные автоматы АК-12. Парк «Патриот» стал одной из точек для частичной мобилизации. Здесь размещают и начинают обучение мобилизованных. Шойгу вместе со своими заместителями и главами Москвы и Подмосковья прошел по всем точкам подготовки призванных, в том числе по оказанию экстренной медпомощи. Особое внимание к боевой работе - непосредственно на стрельбище, где мобилизованные под присмотром инструкторов вспоминают навыки обращения с оружием.

В самом центре «Авангард» солдаты проходят строевую и тактическую подготовку, во время которой изучают приемы передвижения по полю боя, учатся занимать выгодные огневые позиции. Бытовым условиям размещения мобилизованных министр обороны также уделяет особое внимание.

После осмотра базы для мобилизованных Шойгу рассказал, кто не подлежит в настоящий момент частичной мобилизации. Министр заявил, что она не касается женщин и студентов аккредитованных коммерческих вузов. В свою очередь, Сергей Собянин заявил об открытии дополнительных пунктов сбора мобилизованных помимо московских военкоматов в количестве 20 штук.

Многие мобилизованные, которые проходят подготовку в Алабино, призваны из Подмосковья. Губернатор региона Воробьев также отметил качество данного процесса. Сам он накануне посетил расположение в Наро-Фоминске, где пообщался с мобилизованными жителями Подмосковья. Для солдат от правительства региона привезли квадрокоптеры, разгрузки, зимние спальники, тактические рюкзаки и другое снаряжение.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов