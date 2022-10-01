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Шойгу: женщины не будут призываться во время частичной мобилизации

15:06 01.10.2022
Глава МО РФ подчеркнул, что в планах на будущее женского призыва также нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации в РФ женщин призывать не будут. Он подчеркнул, что таких действий нет в том числе и в планах на будущее.

«Нет. Мы не собираемся призывать женщин», - сказал министр обороны во время посещения парка «Патриот» с инспекцией мест размещения призванных из запаса лиц и добровольцев.

Ранее Шойгу также лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО. Глава российского военного ведомства проинспектировал занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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