Шойгу вместе с Собяниным и Воробьевым проверил условия размещения и ход подготовки мобилизованных
Ранее Сергей Шойгу ответил на вопросы о частичной мобилизации.
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым проверил условия размещения и ход подготовки мобилизованных на военную службу.
Ранее глава российского оборонного ведомства заявил, что женщины не будут привлечены к частичной мобилизации. Сергей Шойгу подчеркнул, что в планах на будущее женского призыва также нет.
Также глава Минобороны России сообщил, что студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать во время частичной мобилизации. Согласно словам главы МО РФ, сегодня завершатся подготовка дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов