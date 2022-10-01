Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут призывать во время частичной мобилизации

Согласно словам Шойгу, сегодня завершатся подготовка дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено.

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Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, в ходе проведения частичной мобилизации в Российской Федерации призывать не будут. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», - сообщил Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства пояснил, что «не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством».

«Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», - добавил глава российского военного ведомства.

Ранее в Генеральном Штабе Вооруженных сил Российской Федерации заявили, что срочники осеннего призыва к специальной военной операции на Украине привлекаться не будут. В Генштабе ВС РФ отметили, что в зону спецоперации привлекаются только военнослужащие контрактной службы.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов