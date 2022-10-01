Мобилизованные приступили к обучению на полигонах центра «Авангард» в Кубинке

Призванные на службу в ходе частичной мобилизации во время подготовки проходят полную строевую, огневую и тактическую подготовку.

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Мобилизованные к военной службе приступили к обучению на полигонах центра «Авангард» в Кубинке. Призванные на службу в ходе частичной мобилизации во время подготовки проходят полную строевую, огневую и тактическую подготовку.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым проверил условия размещения и ход подготовки мобилизованных на военную службу.

До этого Министр обороны Российской Федерации заявил, что женщины не будут привлечены к частичной мобилизации. Сергей Шойгу подчеркнул, что в планах на будущее женского призыва также нет.

Также глава Минобороны России сообщил, что студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать во время частичной мобилизации. Согласно словам главы МО РФ, сегодня завершатся подготовка дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов