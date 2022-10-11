Байден назвал Путина «рациональным игроком»

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Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным политиком. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN.

«Я полагаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался», - передает его комментарий РИА Новости.

Однако американский лидер не всегда охотно высказывается о российском президенте. Недавно Байден проигнорировал вопрос журналистки об отношении к Путину и сбежал от нее. Зато о себе он говорит свободно: на одном из выступлений президент США пошутил, что стал политиком из-за недостатка квалификации.

Также политик воспринял очень серьезно слова Владимира Путина о якобы возможном применении тактического ядерного оружия на Украине. Байден заявил, что не может представить ситуацию, при которой подобные действия не привели бы к «армагеддону».