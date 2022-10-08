Байден сбежал от журналистов после вопросов о Путине
Американский президент Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистки об отношении к главе России Владимире Путину.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники СМИ провожают политика, который должен был улететь на вертолете. Далее журналистка спрашивает президента США, готов ли он поговорить о Владимире Путине. В этот момент Джо Байден молча переходит на бег и поднимается на борт, игнорируя репортеров, передает РИА Новости.
Ранее Джо Байден заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20. Мероприятие пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября.
При этом в МИД Великобритании заявили, что Россия не должна участвовать в саммите G20. Якобы она не может присутствовать там, пока не прекратиться конфликт на Украине