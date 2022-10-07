Байден заявил о риске «ядерного армагеддона»
Президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия.
По словам политика, он «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина, поэтому предполагает, что он «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия».
Байден также отметил, что не может представить себе ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
«Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году», - объяснил Байден на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах. По словам дипломата, тема ядерной угрозы активно входит в «общемировую жизнь».