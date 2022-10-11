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Байден пошутил, что стал политиком из-за недостатка квалификации

Алиса Краузе
23:28 11.10.2022
Президент США рассказал, от каких потенциальных профессий отказался, выбрав карьеру политика.
Байден пошутил, что стал политиком из-за недостатка квалификации
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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Американский лидер Джо Байден отпустил самоироничный комментарий о собственном выборе профессии. По словам главы государства, стать политиком ему пришлось потому, что не хватило квалификации для других вариантов.

Как объяснил президент во время выступления в Белом доме, он рос в Клеймонте (штат Делавэр) и ходил в школу святой Розы, напротив которой находилась пожарная станция.

«И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь», - цитирует шуточное высказывание Байдена РИА Новости.

Ранее СМИ предрекли преждевременное окончание президентской карьеры Джо Байдена. По мнению прессы, в случае победы Республиканской партии на выборах в палату представителей Конгресса импичмента действующему главе США не избежать.

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