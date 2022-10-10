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Хуснуллин сообщил сроки восстановления Крымского моста

Алексей Курильченко
16:15 10.10.2022
По предварительным данным, на мосту потребуется замена двух пролетов железнодорожного полотна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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По предварительным данным, на Крымском мосту потребуется замена двух пролетов железнодорожного полотна после терактов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина.

«Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют», - заявил Хуснуллин.

Также Хуснуллин сообщил, что повреждение опоры моста будет устранено к концу недели.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. За рулем фуры находился 51-летний Махир Юсубов, машина зарегистрирована на его племянника. Частично обрушились два автомобильных пролета, и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту к настоящему моменту возобновлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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