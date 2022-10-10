Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть Украину

Вместе с тем посольство Казахстана рекомендовало согражданам воздержаться от поездок на территорию Украины.

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Казахстанское дипломатическое представительство в Киеве обратилось к гражданам Казахстана с призывом воздержаться от поездок на территорию Украины. Также в диппредстве призвали по возможности покинуть Украину уже находящихся в ней казахстанцев.

Чуть ранее с аналогичным призывом к американцам обратилось и посольство США на Украине. В частности, дипломаты призвали граждан США «спрятаться в укрытиях на месте и покинуть Украину сейчас же, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно».

Напомним, что 10 октября по инфраструктуре Украины были нанесены массированные удары. Местное МВД сообщило о взрыве вблизи здания Службы безопасности Украины в Киеве. Неподалеку находится и офис президента Владимира Зеленского.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в восьми регионах страны и Киеве пострадали 11 важных объектов инфраструктуры.