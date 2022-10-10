Посольство США призвало американцев покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно.

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Посольство Соединенных Штатов в столице Украины призвало граждан США, находящихся на территории Украины, покинуть эту страну, когда это будет безопасно.

«Посольство США призывает граждан США спрятаться в укрытиях на месте и покинуть Украину сейчас же, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно», - говорится в сообщении посольства США в Киеве.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в восьми регионах страны, в том числе и Киеве, пострадали 11 важных объектов инфраструктуры. Согласно его словам, на данный момент часть областей обесточена.