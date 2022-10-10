Премьер Украины сообщил о повреждении 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах и Киеве

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в восьми регионах страны и Киеве пострадали 11 важных объектов инфраструктуры. Он также отметил, что в настоящее время «все службы работают на местах» для восстановления объектов.

«По состоянию на 11.00 (время совпадает с московским. - Прим. ред.) повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», - написал политик у себя в Telegram.

Напомним, утром 10 октября поступили сообщения о взрывах в центре Киева. Один из них прогремел рядом с офисом Службы безопасности Украины. Кроме того, в частности, во Львове произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры.