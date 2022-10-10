«Работа кипит»: как выглядит восстановление Крымского моста из окна поезда

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На место восстановления части Крымского моста продолжает стягиваться спецтехника и рабочие. За ходом работ на месте взрыва можно наблюдать из окна поезда - они продолжают следовать по мосту. О ходе работ рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

«На месте, где произошел взрыв, поезд снижает скорость. Вдалеке виден плавающий кран - скорее всего, он будет восстанавливать сдвинутые взрывом опоры. На поврежденном участке видна спецтехника - я вижу шесть грузовых автомобилей... Бригады рабочих, видимо, ждут, пока мы проедем, чтобы продолжить делать свое дело. То есть работа кипит и не останавливается ни на минуту», - рассказал корреспондент.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. За рулем фуры находился 51-летний Махир Юсубов, машина зарегистрирована на его племянника. Частично обрушились два автомобильных пролета, и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. В ходе совещания он заявил, что повреждение опоры моста будет устранено к концу недели, а два пролета железнодорожного полотна, предварительно, потребуется заменить.