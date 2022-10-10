«Главное, что опоры выдержали»: как сейчас выглядит место взрыва на Крымском мосту

На месте взрыва все еще можно увидеть последствия и оплавленный металл.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Крымском мосту до сих пор видны последствия теракта - часть автомобильного пролета находится в воде, а металлические конструкции в месте, где прогремел взрыв, сильно оплавились. Тем не менее по мосту можно спокойно проехать на машине, что доказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

«Пролет обвалился, часть его упала прямо в воду, она сильно деформирована. А вот на рельсах ничего нет - цистерны растащили, видно, что металл конструкции сильно оплавился при горении от высоких температур. Но главное, что опоры и несущие конструкции выдержали и их не повело», - рассказала корреспондент.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. За рулем фуры находился 51-летний Махир Юсубов, машина зарегистрирована на его племянника. Частично обрушились два автомобильных пролета, и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. В ходе совещания он заявил, что повреждение опоры моста будет устранено к концу недели, а два пролета железнодорожного полотна, предварительно, потребуется заменить.