Число жертв урагана «Ида» в США возросло до 82 человек
От урагана «Ида», который обрушился на США, погибли 82 человека. Такие данные приводит CBS News со ссылкой на департамент здравоохранения.
По данным телеканала, больше всего жертв - в Луизиане. Отмечается, что в этом штате погибли 26 человек, из них семеро - постояльцы одного из домов престарелых.
Ураган «Ида» достиг побережья США 29 августа. Изначально ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти возможных. Порывы ветра достигали 240 км/ч. Позднее ураган ослаб до тропического шторма. В результате стихии в Луизиане без света и тепла остались порядка двух миллионов человек.
Также циклон сильно затопил Нью-Йорк. Под водой оказались станции метро. Несколько человек погибли, спасаясь от шторма в подвальных помещениях. Президент США Джо Байден распорядился оказать пострадавшим регионам федеральную помощь.