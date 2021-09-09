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Число жертв урагана «Ида» в США возросло до 82 человек

Иван Линдеманн
07:08 09.09.2021
Больше всего жертв - в Луизиане. Отмечается, что в этом штате погибли 26 человек, из них семеро - постояльцы одного из домов престарелых.
Число жертв урагана «Ида» в США возросло до 82 человек
© Фото: WikiImages, Pixabay
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От урагана «Ида», который обрушился на США, погибли 82 человека. Такие данные приводит CBS News со ссылкой на департамент здравоохранения.

По данным телеканала, больше всего жертв - в Луизиане. Отмечается, что в этом штате погибли 26 человек, из них семеро - постояльцы одного из домов престарелых.

Ураган «Ида» достиг побережья США 29 августа. Изначально ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти возможных. Порывы ветра достигали 240 км/ч. Позднее ураган ослаб до тропического шторма. В результате стихии в Луизиане без света и тепла остались порядка двух миллионов человек.

Также циклон сильно затопил Нью-Йорк. Под водой оказались станции метро. Несколько человек погибли, спасаясь от шторма в подвальных помещениях. Президент США Джо Байден распорядился оказать пострадавшим регионам федеральную помощь.

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