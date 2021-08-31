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Прямиком из космоса: НАСА опубликовало фотографию урагана «Ида»

17:02 31.08.2021
Астронавты НАСА опубликовали снимок урагана «Ида», который является пятым штормом по величине.
Прямиком из космоса: НАСА опубликовало фотографию урагана «Ида»
© Фото: NASA
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Американские астронавты сделали снимок урагана «Ида» с борта МКС, которое нависло над Северной Америкой. В минувшее воскресенье шторм обрушилась на США, штат Луизиана. Об этом сообщается на сайте организации.

После бедствия более полумиллиона человек остались без электричества. Сообщается, что есть двое погибших и не менее 10 пострадавших.

«Ида» стала одним из самых мощных ураганов в истории США. К моменту подхода к Луизиане, ураган увеличился до четвертой из пяти возможных категорий. Скорость ветра в нем составляет около 230 км/ч.

Ранее береговая охрана США сняла на видео разрушения от урагана «Ида» в Новом Орлеане. Власти предупредили, что на восстановление энергоснабжения могут уйти недели и месяцы.

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