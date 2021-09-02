На метро Нью-Йорка обрушилось сильное наводнение

В Нью-Йорке остатки урагана «Ида» вызвали проливной дождь и обрушились на метро в виде сильного наводнения. По данным телеканала ABC News, из-за потопа погибло уже восемь человек.

«По данным столичного транспортного управления, все линии метро в городе были приостановлены из-за большого количества затопленных станций. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что людей эвакуируют из застрявших под землей вагонов метро», - сообщает телеканал ABC News.

Также наводнение затронуло и аэропорт в Нью-Джерси. Руководство аэропорта приостановило полеты и освобождает багажную зону от потопа. Об этом сообщила администрация в Twitter.

«Мы переживаем сильное наводнение из-за сегодняшнего шторма. Все полеты в настоящее время приостановлены, а пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпанией для получения информации о возобновлении обслуживания», - говорится в сообщении.

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Также наводнение затронуло районы Квинс, Бруклин, Манхэттен и другие. Сообщается, что в результате урагана «Ида» и его последствий погибло 17 человек.

Ранее американский гидролог заявил, что Ураган «Ида» обратил вспять глубочайшую реку Северной Америки Миссисипи в ее нижней части.