В США в штате Луизиана объявлено стихийное бедствие

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана «Ида». Байден распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим.

Ранее стало известно, что более полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в штате Луизиана, в который пришел ураган «Ида».

Урагану «Ида» присвоена четвертая категория из пяти. Торнадо объявлено одним из сильнейших в истории Луизианы. Власти предупредили, что на восстановление энергоснабжения могут уйти недели и месяцы.