В Нижегородскую область прибыли иностранные участники ССУ «Запад-2021»
Совместные стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки ВС России и Белоруссии и проходят раз в два года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие иностранных воинских контингентов из семи стран прибыли для участия в совместных стратегических российско-белорусских учениях (ССУ) «Запад-2021» в Нижегородской области.
Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь Центра боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) и приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также подготовке к проведению совместных учений.
В ДPУГИХ CMИ
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