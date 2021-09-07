Армия В Нижегородскую область прибыли иностранные участники ССУ «Запад-2021» Ян Брацкий Совместные стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки ВС России и Белоруссии и проходят раз в два года. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие иностранных воинских контингентов из семи стран прибыли для участия в совместных стратегических российско-белорусских учениях (ССУ) «Запад-2021» в Нижегородской области. Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь Центра боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) и приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также подготовке к проведению совместных учений. © Минобороны России В течении пяти дней иностранные военные контингенты пройдут ознакомление с площадками проведения учений, пристреляют вооружение и опробуют военную технику, в частности танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также автоматы Ак-74М, гранатометы РПГ-7В и пулеметы ПКМ. Первые совместные тренировки иностранных воинских контингентов перед активной фазой ССУ «Запад-2021» начались накануне. Военнослужащие смогут отработать взаимодействие с использованием полученного вооружения в составе батальонных тактических групп совместно с российскими военнослужащими. © Минобороны России Совместные стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации и проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В ССУ «Запад-2021» принимает участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. В маневрах также участвуют около двух тысяч военнослужащих от государств - членов ОДКБ, ШОС и других дружественных стран. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика