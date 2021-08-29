На земле, в воде и воздухе: как проходит подготовка к учениям «Запад-2021»

На посадку на специальную трассу под Воронежем зашел Ил-76. К его прилету была построена полевая взлетно-посадочная полоса, оборудованы места стоянки и обслуживания авиатехники. Постарались специалисты наземных служб Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Спецучения по всем видам обеспечения войск предваряют российско-белорусские стратегические маневры «Запад» и проходят на десятках полигонов, аэродромов и военно-морских баз. В Выборге, например, тыловики действуют в обстановке, приближенной к боевой.

Ситуация, когда тыл внезапно превращается в передовую, непременно и обязательно отрабатывается в самых разных вариантах. Сегодня это было нападение диверсионных групп с моря на порт с высадкой десанта на быстроходных катерах.

Вводные внезапные, все они подчинены одной задаче - обеспечить всем необходимым боевые части, которые отправляются на передовую. В Североморске, на главной базе Северного флота, специалисты МТО оперативно подготовили корабли к выходу в море.

Загрузка противокорабельной ракеты главного ударного комплекса - одна из самых сложных задач. Несмотря на то, что и корабль, и плавучий кран надежно пришвартованы к пирсу, в любой момент может прилететь порыв ветра, или подняться волна, ведь все происходит в Баренцевом море.

На соседнем пирсе проходила загрузка торпед на фрегат «Адмирал флота Касатонов». Впереди, уже в Кольском заливе, моряков ждет еще один центр МТО флота, где организована заправка кораблей и танкеров.

Условный противник атаковал порт. Ударом с воздуха был «поврежден» корабль, экипаж спасательного вертолета Ка-27 начал эвакуацию с воды раненых моряков.

Новый этап маневров - под Ярославлем. Дорожникам поставлена задача навести переправу через Волгу. Ширина реки - полтора километра. Почти вся переправа проложена по воде - это понтонные конструкции. Исключение лишь на берегах.

Удивительно, но на болотистом берегу переправа была смонтирована на деревянных опорах. И по мосту прошел поезд весом в 1300 тонн, и длиной почти полкилометра.

А когда нет переправы, есть поддержка с воздуха. После того, как, согласно легенде, была разбита взлетно-посадочная полоса аэродрома, началась посадка самолета на федеральную трассу.

Трудный день у летчиков был и на две тысячи километров севернее - вновь в Североморске. Там бойцы МТО перезагрузили комплексы ПВО С-300, после чего на взлетную полосу вырулили истребители морской авиации МиГ-29. Войска МТО дозаправили и вооружили десятки самых разных самолетов.

Только за неполный час с аэродрома взлетели: транспортные Ил-76, противолодочники Ил-38, дальние бомбардировщики ТУ-22М3, звено Су-24, перехватчики МиГ-31.

Завершающий этап учений прошел на крупнейшем полигоне Европы – Мулино в Нижегородской области. Там специалисты соединений МТО помогали боевым частям готовиться к проведению войсковой операции. В небо поднялись десятки вертолетов – от огромного транспортного Ми-26 до ударных Ка-52. Более часа на нескольких директрисах полигона не смолкали взрывы, шла дозаправка и снаряжение техники, проводились десантные и транспортные операции.

«На этот этап мы пригласили начальника Генерального штаба, и он посмотрел и оценил наши действия. Поэтому на сегодня по специальным учениям вопросы все отработаны, оценка хорошая, дальше окончательная оценка будет поставлена после завершения учений "Запад-2021"», - объяснил замглавы МО РФ Дмитрий Булгаков.

Несмотря на хорошую оценку от заместителя министра обороны, работы для частей МТО ближайшие несколько недель меньше не будет. Впереди - главные учения года «Запад-2021».